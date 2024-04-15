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Военная операция на Украине ,  
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Российским военным вручили денежные сертификаты за подбитые «Леопарды»

Российским военным вручили сертификаты на ₽500 тыс. за подбитые танки Leopard 2
Сюжет
Военная операция на Украине

Российским военным вручили денежные сертификаты за подбитые «Леопарды»
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Военнослужащим группировки российских войск «Запад», которые уничтожили украинские танки Leopard 2 на Купянском направлении, вручили денежные сертификаты. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Сертификаты номиналом 500 тыс. руб. получили шестеро военнослужащих. Торжественная церемония вручения прошла в штабе Московского военного округа. В мероприятии участвовали представители «Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ», отметило Минобороны.

После начала военной операции на Украине российское Минобороны ввело множество мер поддержки для военнослужащих, включая премии за уничтоженную технику ВСУ. Так, за уничтожение самолета украинских сил положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб., БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тыс. руб., следует из памятки министерства.

Лепс выплатил ₽1 млн бойцу за уничтоженный танк Leopard
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Григорий Лепс

О выплате военнослужащим премий за подбитую технику ВСУ также объявили певцы, например, Григорий Лепс и Николай Басков, бизнесмены, коммерческие организации и фонды. В частности, в июне 2023 года сертификат на 1 млн руб. за уничтожение танка Leopard военному передал фонд предпринимателей «Забота Сибири», сообщило Минобороны. 

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Теги
Минобороны танки военная техника Leopard сертификат выплаты
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