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Удар Ирана по Израилю ,  
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Франция вызовет посла Ирана из-за ударов по Израилю

МИД Франции вызовет посла Ирана в Париже из-за ударов по Израилю
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Франция вызовет посла Ирана в Париже после ударов Тегерана по Израилю, сообщил глава МИДа страны Стефан Сежурне в эфире телеканала France 2.

«Я распорядился [15 апреля] вызвать иранского посла, чтобы передать ему сигнал о нашей решимости», — сказал он (цитата по Le Figaro). Сежурне призвал «не перекладывать ответственность», поскольку «именно Иран напал на Израиль».

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Накануне, 14 апреля, МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Германии и Франции, чтобы выразить протест против «безответственной позиции некоторых чиновников» этих стран по атаке Тегерана. Ранее они осудили удар по Израилю.

В ведомстве подчеркнули, что атака стала ответим «на серию преступлений сионистского режима», в том числе атаку на консульство в Сирии. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин ранее сообщила, что здание, уничтоженное в результате израильского удара, было не консульством Ирана, а соседней постройкой.

Поздно вечером 13 апреля Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории. К атаке присоединились ливанское движение «Хезболла» и хуситы. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал удар Ирана «объявлением войны». МИД России призвал стороны к сдержанности.

Франция вызовет посла Ирана из-за ударов по Израилю
Франция вызовет посла Ирана из-за ударов по Израилю

Теги
Франция Израиль вызов посла Стефан Сежурне
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