Франция вызовет посла Ирана из-за ударов по Израилю

Франция вызовет посла Ирана в Париже после ударов Тегерана по Израилю, сообщил глава МИДа страны Стефан Сежурне в эфире телеканала France 2.

«Я распорядился [15 апреля] вызвать иранского посла, чтобы передать ему сигнал о нашей решимости», — сказал он (цитата по Le Figaro). Сежурне призвал «не перекладывать ответственность», поскольку «именно Иран напал на Израиль».

Накануне, 14 апреля, МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Германии и Франции, чтобы выразить протест против «безответственной позиции некоторых чиновников» этих стран по атаке Тегерана. Ранее они осудили удар по Израилю.

В ведомстве подчеркнули, что атака стала ответим «на серию преступлений сионистского режима», в том числе атаку на консульство в Сирии. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин ранее сообщила, что здание, уничтоженное в результате израильского удара, было не консульством Ирана, а соседней постройкой.