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Удар Ирана по Израилю ,  
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ЕС, Франция и Британия осудили атаку Ирана на Израиль

Евросоюз, Франция и Британия осудили атаку Ирана на Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Власти Франции и Британии назвали действия Ирана безрассудными и дестабилизирующими, предупредив, что это приведет к эскалации на Ближнем Востоке

Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль, написал в своем X (бывшая Twitter) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, назвав действия Тегерана неприемлемыми.

«Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — предупредил он.

С осуждением выступил глава французского МИДа Стефан Сежурне, заявив, что его страна солидарна с Израилем. По словам министра, «дестабилизирующие действия» Ирана могут привести к военной эскалации.

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Премьер Великобритании Риши Сунак назвал атаку Ирана «безрассудным нападением» и демонстрацией того, что страна намерена «сеять хаос» в регионе. Он пообещал, что Лондон будет поддерживать партнеров на Ближнем Востоке, включая Иорданию и Ирак. «Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть большего кровопролития», — подчеркнул он.

В связи с происходящим президент США Джо Байден проводит консультации с командой по национальной безопасности, передает CNN. В Белом доме ранее заявили, что глава государства регулярно получает информацию о ситуации, а американские чиновники поддерживают связи с израильскими властями. Там допустили, что атака Ирана продлится несколько часов. «Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», -говорится в заявлении Белого дома.

Воздушная атака Ирана на Израиль началась поздно вечером 13 апреля, Тегеран запустил сотни беспилотников и баллистические ракеты. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что это «ответ на агрессию» Израиля в отношении консульства в Дамаске, когда в результате удара погибли иранские генералы. В Тель-Авиве со своей стороны пообещали, что действия Ирана не останутся без ответа.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Франция Великобритания Иран Израиль
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