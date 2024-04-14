Израиль перехватил воздушную цель со стороны Красного моря

Израильские военные перехватили «подозрительную воздушную цель», которая пересекла воздушное пространство страны со стороны Красного моря, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад ВВС Израиля и военно-морские силы Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла воздушное пространство Израиля со стороны Красного моря», — говорится в сообщении.

В итоге ракетный корабль ВМС Израиля «перехватил цель» с помощью системы ПВО морского базирования C-Dome, которая создана на основе «Железного купола» (Iron Dome).

В ЦАХАЛ уточнили, что сбитая «воздушная цель» не представляла угрозы, данных о пострадавших и причиненном ущербе нет.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля, выпустив 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля», сообщает ЦАХАЛ. Запуски беспилотников и ракет также осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой «Хезболла».

Отражать атаки Израилю помогали Иордания, США и Великобритания. По данным израильских военных, ни один из беспилотников не достиг территории Израиля, большую часть иранских ракет удалось перехватить еще на подлете к границам. Была повреждена одна из крупнейших авиабаз Израиля «Неватим», которая в итоге продолжила функционировать.

К утру начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что Иран завершил нанесение ударов по Израилю и не планирует их продолжать. Однако Тегеран грозит нанести удар «еще большей силы», если Израиль ответит на атаку.