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Удар Ирана по Израилю ,  
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Израиль перехватил воздушную цель со стороны Красного моря

ЦАХАЛ: израильские военные перехватили воздушную цель со стороны Красного моря
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Израильские военные перехватили «подозрительную воздушную цель», которая пересекла воздушное пространство страны со стороны Красного моря, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад ВВС Израиля и военно-морские силы Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла воздушное пространство Израиля со стороны Красного моря», — говорится в сообщении.

В итоге ракетный корабль ВМС Израиля «перехватил цель» с помощью системы ПВО морского базирования C-Dome, которая создана на основе «Железного купола» (Iron Dome).

В ЦАХАЛ уточнили, что сбитая «воздушная цель» не представляла угрозы, данных о пострадавших и причиненном ущербе нет.

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В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля, выпустив 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля», сообщает ЦАХАЛ. Запуски беспилотников и ракет также осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой «Хезболла».

Отражать атаки Израилю помогали Иордания, США и Великобритания. По данным израильских военных, ни один из беспилотников не достиг территории Израиля, большую часть иранских ракет удалось перехватить еще на подлете к границам. Была повреждена одна из крупнейших авиабаз Израиля «Неватим», которая в итоге продолжила функционировать.

К утру начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что Иран завершил нанесение ударов по Израилю и не планирует их продолжать. Однако Тегеран грозит нанести удар «еще большей силы», если Израиль ответит на атаку.

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