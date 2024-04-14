Пугачева выпустила новую песню под названием «Я плачу»

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила песню под названием «Я плачу». Песня появилась на «Яндекс Музыке», во «ВКонтакте» и других соцсетях.

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — говорится в тексте песни.

Композиция вышла накануне дня рождения певицы — 15 апреля ей исполнится 75 лет. Слова и музыку написал певец и композитор Леонид Агутин.

Концертный директор артистки Елена Чупракова анонсировала выход этой песни 13 апреля в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). 15 апреля, по ее словам, выйдет еще один трек Пугачевой.

Песня «Я плачу», по данным журнала Voice, была записана пять лет назад к 50-летию Агутина. Пугачева должна была выступить с ней 8 ноября 2018 года, но из-за болезни не смогла.

1 марта на «Яндекс Музыке», на сервисе «МТС Музыка» и во «ВКонтакте» был выложен новый альбом Аллы Пугачевой, который называется P.S. В сборнике 20 песен, в том числе хиты прошлых лет. Этот альбом стал первым за последние 16 лет, последний сольный альбом «Приглашение на закат» певица выпустила в апреле 2008 года.

3 марта вышла еще одна новая песня Пугачевой «Не беспокойся за меня». Ее опубликовал певец Филипп Киркоров, а затем удалил.

В ноябре 2023 года, когда Пугачева приезжала в Россию, на студии звукозаписи «Салам» в Твери она записала три песни для личного пользования, рассказывал основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин.