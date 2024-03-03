Филипп Киркоров опубликовал новую песню Аллы Пугачевой
Алла Пугачева выпустила новый трек под названием «Не беспокойся за меня», его опубликовал в своих соцсетях певец Филипп Киркоров.
«Не беспокойся за меня, не смотри тревожно вслед. Крылья выдали давно, но выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови», — говорится в тексте песни.
«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню», — написал Киркоров.
Он также выразил благодарность Константину Губину за музыку и Пугачевой за текст песни.
1 марта на «Яндекс Музыке», на сервисе «МТС Музыка» и во «ВКонтакте» был выложен новый альбом Аллы Пугачевой, который называется P.S. В сборнике 20 песен, в том числе хиты прошлых лет.
Пугачева в своем в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сказала, что узнала о выходе альбома последней, отметив, что это хороший подарок к юбилею.
После начала спецоперации на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иностранным агентом) с детьми уехали в Израиль. С тех пор певица приезжала в Россию трижды: в августе 2022-го, в мае и ноябре 2023 года.
В сентябре 2022 года, когда российский Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, Пугачева обратилась к ведомству с предложением включить в этот список и ее саму. Она заявила, что солидарна с супругом, «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова».
В декабре 2023 года Галкина и Пугачеву проверили по статье о фейках об армии. Оснований для возбуждения уголовного дела СК не нашел.
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