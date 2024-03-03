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Филипп Киркоров опубликовал новую песню Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров опубликовал новую песню Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня»
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Алла Пугачева выпустила новый трек под названием «Не беспокойся за меня», его опубликовал в своих соцсетях певец Филипп Киркоров.

«Не беспокойся за меня, не смотри тревожно вслед. Крылья выдали давно, но выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови», — говорится в тексте песни.

«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню», — написал Киркоров.

Он также выразил благодарность Константину Губину за музыку и Пугачевой за текст песни.

Опубликован новый альбом Аллы Пугачевой
Life
Алла Пугачева

1 марта на «Яндекс Музыке», на сервисе «МТС Музыка» и во «ВКонтакте» был выложен новый альбом Аллы Пугачевой, который называется P.S. В сборнике 20 песен, в том числе хиты прошлых лет.

Пугачева в своем в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сказала, что узнала о выходе альбома последней, отметив, что это хороший подарок к юбилею.

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После начала спецоперации на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иностранным агентом) с детьми уехали в Израиль. С тех пор певица приезжала в Россию трижды: в августе 2022-го, в мае и ноябре 2023 года.

В сентябре 2022 года, когда российский Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, Пугачева обратилась к ведомству с предложением включить в этот список и ее саму. Она заявила, что солидарна с супругом, «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова».

В декабре 2023 года Галкина и Пугачеву проверили по статье о фейках об армии. Оснований для возбуждения уголовного дела СК не нашел.

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Филипп Киркоров Алла Пугачева песня
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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