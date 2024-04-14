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Политика ,  
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МИД заявил о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну

Захарова: Россия перенесет женевские дискуссии по Закавказью в другую страну
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Швейцария, где сейчас идут обсуждения по поддержанию прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией, теряет доверие как посредник в международных делах.

Захарова отметила, что диалог перенесут в страну, власти которой «действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата».

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Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года на основе договоренностей президентов России и Франции, достигнутых в ходе переговоров после завершения конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Тогда же Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В женевских дискуссиях участвуют Абхазия, Южная Осетия, Россия, Грузия, США, ООН, ОБСЕ и ЕС.

В апреле 2022 года женевские дискуссии по Закавказью поставили на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ. По словам директора четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Дениса Гончара, 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, но его отложили на неопределенный срок.

Дипломат отметил, что «недружественные и политизированные шаги западных «партнеров» могут «привести к возникновению неопределенности» на Южном Кавказе.

В марте 2024 года Захарова заявила, что НАТО планирует открыть на Южном Кавказе «второй фронт» против России. Так она прокомментировала прошедшие 17-19 марта визиты генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Армению, Азербайджан и Грузию.

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Мария Захарова МИД Закавказье Женева переговоры
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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