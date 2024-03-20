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Политика ,  
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Захарова заявила о планах НАТО открыть второй фронт на Южном Кавказе

Захарова: НАТО планирует открыть второй фронт против России на Южном Кавказе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

НАТО планирует открыть на Южном Кавказе «второй фронт» против России, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала прошедшие 17–19 марта визиты генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Армению, Азербайджан и Грузию.

По словам Захаровой, страны Запада не устраивает «сам факт общения этих государств с Россией, <...> нацеленного на глобальный мир в регионе». НАТО и Евросоюз пытаются разорвать отношения стран Южного Кавказа друг с другом и с Россией, отметила представитель МИДа.

«Конечно, (у НАТО. — РБК) есть и задача-максимум, а именно открыть в Закавказье «второй фронт» против нашей страны и в целом «подпалить» заново регион», — добавила она.

Захарова пояснила, что договоренности, которые были достигнуты этими государствами при посредничестве России, представляли собой дорогу к миру, основанному на взаимном уважении, и потому послужили «красной тряпкой» для Запада.

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Визит Столтенберга в Закавказье стал первым с 2020 года. Генсек НАТО провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и армянским премьером Николом Пашиняном.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визиты Столтенберга, заявил, что желание НАТО закрепиться на Кавказе видно «невооруженным глазом». Он отметил, что попытки альянса вряд ли принесут стабильность в регион.

«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», — сказал тогда Песков.

Ранее в российском МИДе заявляли, что «второй фронт» против России на Южном Кавказе планируют открыть США. «В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», — отмечал в декабре 2023 года заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

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Мария Захарова МИД Россия НАТО Закавказье
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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