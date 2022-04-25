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Политика ,  
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МИД заявил о приостановке женевских дискуссий по Закавказью

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар в интервью «РИА Новости».

«Что касается женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит «тройке» сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ)», — сказал Гончар. По его словам, 56-й раунд женевских дискуссий, который должен был пройти в конце марта, отложили на неопределенный срок.

Дипломат подчеркнул, что «недружественные и политизированные шаги западных «партнеров» могут «привести к возникновению неопределенности» на Южном Кавказе.

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Фото:Chris Hondros / Getty Images

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года на основе договоренностей президентов России и Франции, достигнутых в ходе переговоров после завершения конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Тогда же Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В женевских дискуссиях участвуют Абхазия, Южная Осетия, Россия, Грузия, США, ООН, ОБСЕ и ЕС.

30 марта глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о необходимости организовать референдум по вопросу вхождения в состав России. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москва с уважением отнесется к результатам референдума в Южной Осетии, но пока Россия юридических действий не предпринимала.

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что власти не рассматривают возможность присоединения к России, несмотря на стратегическое партнерство с Москвой. По его словам, эту процедуру не предусматривает Конституция республики, а среди ее жителей нет соответствующих настроений.

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