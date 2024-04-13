Юбилейное шоу Юрия Куклачева проведут без него

Юбилейное шоу Юрия Куклачева проведут без него

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Представления юбилейного шоу дрессировщика Юрия Куклачева проведут без участия самого артиста. Об этом сообщили РБК в администрации Театра кошек Куклачева.

Шоу запланированы на 13 и 14 апреля. Они пройдут в «Вегас Сити Холле».

Вечером 12 апреля Куклачева госпитализировали после юбилейного концерта. Дрессировщику исполнилось 75 лет.

Сын Куклачева рассказал, что артист «просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо». В конце первого отделения выступления ему оказали медицинская помощь, а затем увезли в больницу.

Утром 13 апреля генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что у Куклачева диагностировали обширный инфаркт. По словам Запашного, Куклачев перенес операцию, которая шла больше трех часов.

Представитель дрессировщика рассказала РБК, что операция «прошла хорошо». «На данный момент состояние стабильное. Он в сознании. <...> Впереди реабилитация и восстановление», — сказала она.