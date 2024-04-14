Ynet узнал о перехвате 99% ракет и беспилотников, запущенных по Израилю

Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, пишет Ynet. Источники портала анонсировали ответные меры в отношении Ирана в ближайшее время. В КСИР назвали атаку успешной и заявили об уничтожении военных объектов

Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников, передает Ynet со ссылкой на официальных лиц.

Источники издания анонсировали ответные меры Израиля на атаку Ирана в ближайшее время.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил об уничтожении военных объектов Израиля. Там уточнили, что выпустили «десятки ракет и беспилотников», и назвали атаку успешной. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали о «сотнях дронов», запущенных из Ирана.

Ранее взрывы прогремели в Иерусалиме и Дамаске. В ЦАХАЛ говорили о задействовании «многочисленных истребителей» для отражения атаки Ирана.

После нападения на Израиль в октябре 2023 года и ответной наземной операции в секторе Газа Иран неоднократно выражал поддержку палестинскому движению ХАМАС. Напряжение между двумя странами возросло после израильского авиаудара по Дамаску, в результате которого погибли несколько военнослужащих КСИР. Тогда МИД Ирана заявлял о праве на ответные меры в отношении еврейского государства.