 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

В Пентагоне заявили об отсутствии стремления к конфликту с Ираном

Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но будут защищать себя и Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Власти США осуждают атаки Ирана на Израиль, но не ищут с Тегераном конфликта, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводятся на сайте американского Минобороны.

«Мы <...> призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие нападения. <...> Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но будем действовать без колебаний, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — отметил Остин.

Министр добавил, что американские силы готовы защищать свои войска и партнеров в регионе, а также оказывать дальнейшую поддержку Израилю и укреплять региональную стабильность.

Иран пригрозил ударом «еще большей силы» в случае ответа Израиля
Политика

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Израиль и США сбили почти все запущенные Ираном ракеты. По указанию американского лидера США на прошлой неделе перебросили на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе самолеты и эсминцы. Байден назвал действия Ирана «дерзким нападением», отметив, что атака также осуществлялась с территорий Йемена, Сирии и Ирака.

По данным The New York Times, в ночь на 14 апреля Тегеран запустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Большая часть запусков была произведена из Ирана, еще часть — из Йемена и Ирака. В армии обороны Израиля сообщили, что Иран выпустил более 300 различных типов ракет и дронов, большинство из которых сбили за пределами страны.

Иран назвал атаку ответом на удар Израиля по консульству страны в Дамаске в начале апреля. При атаке погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции. Израильская сторона не подтвердила атаку, отметив, что ее целью было соседнее здание.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Ллойд Остин Пентагон США Иран Израиль
Материалы по теме
ЦАХАЛ сообщила о последствиях атаки Ирана на авиабазу в Израиле
Политика
NYT сообщила, что Израиль скоординирует ответ на удар Ирана с союзниками
Политика
CNN узнал о просьбе США к Израилю предупредить о возможном ответе Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
«Привидение с мотором»: какое оружие придумывает создатель Oculus Rift Pro, 10:27
Нападение Ирана на Израиль. Главное Политика, 10:19
Российские виноделы на фоне нового акциза повысят цены на вино Бизнес, 10:00
Как заполнить 3-НДФЛ по иностранным дивидендам и при продаже валюты Инвестиции, 10:00
Задержанные после атаки Ирана рейсы «Аэрофлота» возобновили вылеты Общество, 09:50
Ошибки толстого пальца: как рынок несет потери из-за ляпа одного человека Pro, 09:47
Израиль и другие страны открыли воздушное пространство после атаки Ирана Политика, 09:44
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Пентагоне заявили об отсутствии стремления к конфликту с Ираном Политика, 09:41
ВВС Израиля нанесли серию ударов по позициям «Хезболлы» в Ливане Политика, 09:12
История IPO в деталях: от Ост-Индской компании до бума на Мосбирже Инвестиции, 09:00
Иран пригрозил ударом «еще большей силы» в случае ответа Израиля Политика, 08:50
ЦАХАЛ сообщила о последствиях атаки Ирана на авиабазу в Израиле Политика, 08:39
Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Спорт, 08:36
Махачев ответил Царукяну на слова о реванше в UFC Спорт, 08:36