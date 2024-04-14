Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но будут защищать себя и Израиль

В Пентагоне заявили об отсутствии стремления к конфликту с Ираном

Власти США осуждают атаки Ирана на Израиль, но не ищут с Тегераном конфликта, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводятся на сайте американского Минобороны.

«Мы <...> призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие нападения. <...> Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но будем действовать без колебаний, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — отметил Остин.

Министр добавил, что американские силы готовы защищать свои войска и партнеров в регионе, а также оказывать дальнейшую поддержку Израилю и укреплять региональную стабильность.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Израиль и США сбили почти все запущенные Ираном ракеты. По указанию американского лидера США на прошлой неделе перебросили на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе самолеты и эсминцы. Байден назвал действия Ирана «дерзким нападением», отметив, что атака также осуществлялась с территорий Йемена, Сирии и Ирака.

По данным The New York Times, в ночь на 14 апреля Тегеран запустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Большая часть запусков была произведена из Ирана, еще часть — из Йемена и Ирака. В армии обороны Израиля сообщили, что Иран выпустил более 300 различных типов ракет и дронов, большинство из которых сбили за пределами страны.

Иран назвал атаку ответом на удар Израиля по консульству страны в Дамаске в начале апреля. При атаке погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции. Израильская сторона не подтвердила атаку, отметив, что ее целью было соседнее здание.