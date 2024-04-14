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Удар Ирана по Израилю ,  
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Байден встретится с лидерами G7 для осуждения атаки Ирана на Израиль

Байден: готовится встреча с лидерами G7 для осуждения наглой атаки Ирана
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Удар Ирана по Израилю

Президент США проведет встречу с лидерами «Большой семерки», чтобы осудить ночную атаку Ирана на Израиль, говорится в сообщении Белого дома.

«Я созову своих коллег-лидеров G7, чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглую атаку Ирана. Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону», — сказал Байден. Он отметил, что власти США будут поддерживать тесный контакт с правительством Израиля.

Байден пообещал предпринять «все необходимые действия» для защиты американцев, несмотря на то, что иранские силы не нападали на американские объекты.

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В ночь на 14 апреля Иран запустил дроны и баллистические ракеты в сторону Израиля. Тегеран заявил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству страны в Дамаске 1 апреля. По информации иранской стороны, после нападения погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции. Израиль не подтвердил атаку, отметив, что целью было соседнее здание.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что страна готова к возможному нападению. Израильские власти пообещали ответ. После атаки Нетаньяху написал в своем X, что Израиль выстоял после ночной атаки.

По данным The New York Times, Израиль скоординирует ответ на удар Ирана с союзниками. Однако США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, заявил Байден.

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Теги
Израиль Иран G7 Джо Байден
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