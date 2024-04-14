Постпредство Ирана в ООН: Тегеран не стремится к эскалации на Ближнем Востоке

Иран заявил, что не стремится к эскалации на Ближнем Востоке

Иран не стремится к эскалации на Ближнем Востоке и привержен принципам устава ООН. Об этом заявило постоянное представительство страны при всемирной организации в письме, адресованном генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Ванессе Фрейзер (Мальта). Документ опубликован на странице миссии в X.

«Как ответственный член ООН Исламская Республика Иран привержена целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН и в международном праве, и повторяет свою неизменную позицию, заключающуюся в том, что [она] не стремится к эскалации или конфликту в регионе», — говорится в письме.

Вместе с тем Иран полагает, что Совет Безопасности позволил Израилю нарушать международное право. Это привело к эскалации на Ближнем Востоке, считает иранская сторона.

«К сожалению, Совет Безопасности ООН не справился со своей обязанностью по поддержанию международного мира и безопасности, позволив израильскому режиму пересечь красные линии и нарушить фундаментальные принципы международного права», — сказано в документе.

По мнению иранских дипломатов, эти нарушения усиливают напряженность в регионе и угрожают региональному и международному миру и безопасности.

Целью иранской атаки были израильские военные объекты, подчеркивается в письме. В дипмиссии назвали ее реализацией права на самооборону, которое закреплено в статье 51 устава ООН. Иран отвечал на «постоянную военную агрессию», в том числе на атаку консульства в Дамаске, пояснили в постпредстве.

Иран будет «без колебаний» осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону в случае необходимости, подчеркнули дипломаты. Страна пригрозила Израиблю более сильным и решительным ответом, если тот «вновь существит военную агрессию».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к возможному нападению Ирана и пообещал ответ. Израильское постпредство при ООН запросило срочное заседание Совета Безопасности, оно пройдет 14 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия Ирана и предостерег от эскалации.