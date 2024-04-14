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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Аэрофлот» сообщил, что не летает над Ираком, Иорданией и Израилем

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Авиакомпания «Аэрофлот» не выполняет рейсы через воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в телеграм-канале.

Ранее о приостановке рейсов в эти три страны заявили в Росавиации. Ведомство приняло решение после закрытия воздушного пространства Израиля, Ирака и Иордании на фоне атаки Ирана.

Россия приостановила рейсы в Израиль, Ирак и Иорданию
Политика

В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что запустил в сторону Израиля десятки беспилотников и ракет. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к возможному прямому нападению со стороны Ирана и ответит на эту атаку.

После сообщений об атаке иранских БПЛА на Израиль воздушное пространство закрыла Иордания. С аналогичным предупреждением выступили власти Ирака.

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Теги
Израиль Иордания Ирак Аэрофлот
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