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Удар Ирана по Израилю ,  
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Россия приостановила рейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

Росавиация: российские авиакомпании приостановили рейсы в Израиль и Ирак
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Рейсы приостановлены из-за ограничений на полеты, которые эти страны ввели из-за атаки Ирана на Израиль. Тегеран запустил в сторону Израиля ракеты и дроны

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию, а также транзитные полеты через их территорию, приостановлены, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства этих стран с вечера 13 апреля до утра 14 апреля. Мера будет действовать до снятия ограничений.

Страны закрыли воздушное пространство из-за атаки Ирана на Израиль. Поздно вечером 13 апреля иранский Корпус стражей исламской революции объявил, что запустил в сторону Израиля десятки ракет и дронов в ответ на «преступления» Тель-Авива, в частности, удар по Дамаску 1 апреля, при котором погибли иранские генералы.

Channel 12 сообщил, что Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана
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Армия ЦАХАЛ сообщила, что ПВО и вооруженные силы приведены в полную боеготовность; военные готовы сбивать дроны. По данным Channel 12, беспилотники начали перехватывать над Иорданией и Сирией благодаря помощи США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание военного кабинета министров в Тель-Авиве. Ранее он пообещал, что страна ответит «ударом на удар».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росавиация Израиль Ирак Иордания Иран Авиакомпании
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