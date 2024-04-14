Росавиация: российские авиакомпании приостановили рейсы в Израиль и Ирак

Россия приостановила рейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

Рейсы приостановлены из-за ограничений на полеты, которые эти страны ввели из-за атаки Ирана на Израиль. Тегеран запустил в сторону Израиля ракеты и дроны

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию, а также транзитные полеты через их территорию, приостановлены, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства этих стран с вечера 13 апреля до утра 14 апреля. Мера будет действовать до снятия ограничений.

Страны закрыли воздушное пространство из-за атаки Ирана на Израиль. Поздно вечером 13 апреля иранский Корпус стражей исламской революции объявил, что запустил в сторону Израиля десятки ракет и дронов в ответ на «преступления» Тель-Авива, в частности, удар по Дамаску 1 апреля, при котором погибли иранские генералы.

Армия ЦАХАЛ сообщила, что ПВО и вооруженные силы приведены в полную боеготовность; военные готовы сбивать дроны. По данным Channel 12, беспилотники начали перехватывать над Иорданией и Сирией благодаря помощи США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание военного кабинета министров в Тель-Авиве. Ранее он пообещал, что страна ответит «ударом на удар».