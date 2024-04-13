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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили угрозу атаки дронов

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена угроза атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции, периодически там объявляют опасность атаки дронов. Так, в Курской области она действовала накануне утром.

В марте администрация региона решила разделить оповещения для жителей о ракетной опасности и угрозе атаки дронов. В обоих случаях жителей предупреждают об опасности по телевидению, СМС-сообщениями и звуковыми сигналами, однако в случае с дронами «дополнительные ограничения» на территории региона не вводятся. При ракетной опасности требуется соблюдать рекомендации оперативного штаба: искать укрытие поблизости или прятаться дома в помещениях без окон со сплошными стенами.

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Курская область Роман Старовойт беспилотники
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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