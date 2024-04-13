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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 10:30. Подробностей ведомство не привело.

Это второй беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за утро. Первый дрон сбили около 9:00.

Два человека пострадали при атаке дрона на Белгород
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Фото:v_v_demidov / Telegram

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В регионе регулярно срабатывает система ПВО.

В частности, 11 апреля дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ» в поле в селе Кукуевка в Белгородской области. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель не пострадал.

Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник
Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
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