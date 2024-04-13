Минобороны: над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник

Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 10:30. Подробностей ведомство не привело.

Это второй беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за утро. Первый дрон сбили около 9:00.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В регионе регулярно срабатывает система ПВО.

В частности, 11 апреля дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ» в поле в селе Кукуевка в Белгородской области. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель не пострадал.