Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник
Средства ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 10:30. Подробностей ведомство не привело.
Это второй беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за утро. Первый дрон сбили около 9:00.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В регионе регулярно срабатывает система ПВО.
В частности, 11 апреля дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ» в поле в селе Кукуевка в Белгородской области. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель не пострадал.