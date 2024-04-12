В Курской области объявлена угроза атаки дрона
Курский губернатор Старовойт сообщил об угрозе атаки беспилотника
Средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он призвал жителей региона сохранять бдительность.
Минувшей ночью четыре беспилотника сбили в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
С начала российской военной операции на Украине приграничные области регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.