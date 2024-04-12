 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области объявлена угроза атаки дрона

Курский губернатор Старовойт сообщил об угрозе атаки беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ali Hashisho / Global Look Press
Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он призвал жителей региона сохранять бдительность.

Минувшей ночью четыре беспилотника сбили в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

С начала российской военной операции на Украине приграничные области регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Курская область беспилотники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
Цена золота впервые в истории превысила $2400 за унцию Инвестиции, 09:31
Власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбуржье Общество, 09:30
Глава МВД Эстонии попросит признать РПЦ террористической организацией Политика, 09:30
FT узнала детали плана США по финансированию Украины и российским активам Политика, 09:29
«Ультрабычий» сценарий: почему растет золото и что с ним будет дальше Pro, 09:23
МИД оценил возможность договоренности с США по ядерному оружию Политика, 09:00
Обратная сторона власти: за что директор компании пойдет под суд Pro, 08:55
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Овечкин вышел на чистое второе место по числу передач среди россиян в НХЛ Спорт, 08:48
В Курской области объявлена угроза атаки дрона Политика, 08:45
В Крыму сочли колоссальным ущерб от нахождения региона в составе Украины Политика, 08:37
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику Бизнес, 08:34
В Винницкой области Украины прозвучали взрывы Политика, 08:26
В ДНР заявили о продвижении войск под Марьинкой Политика, 08:14
Медиахолдинги предложили новый формат распространения ТВ в интернете Технологии и медиа, 08:00