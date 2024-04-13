ХАМАС призвало Аббаса прекратить контакты с Израилем по теме безопасности

Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Боевики ХАМАС призвали президента Палестины Махмуда Аббаса прекратить координацию с Израилем по вопросам безопасности. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил глава движения на Западном берегу Захер Джаббарин.

Джаббарин также призвал палестинцев «восстать против израильской оккупации страны». По его словам, еврейские поселенцы на Западном берегу Иордана совершают атаки на палестинцев. Для этих целей нападающих вооружает израильское правительство, заявил Джаббарин.

Военная операция Израиля против ХАМАС на территории сектора Газа началась осенью 2023 года после нападения боевиков движения на приграничные израильские регионы. В начале апреля 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этот конфликт «самым смертоносным конфликтом для гражданского населения» в регионе. По данным Гутерриша, за полгода в регионе погибли более 32 тыс. гражданских лиц, еще свыше 75 тыс. получили ранения.

Израиль и ХАМАС периодически ведут координацию по вопросам временного перемирия и возвращения заложников, захваченных боевиками. В частности, в конце марта израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил возвращение израильской делегации к переговорам с ХАМАС о судьбе заложников в секторе Газа.

Стороны приступили к переговорам 7 апреля. Однако в ходе встречи в Каире группировка ХАМАС отклонила предложения Израиля по прекращению огня.