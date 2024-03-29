Нетаньяху разрешил главе разведки продолжить переговоры с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил возвращение израильской делегации к переговорам с ХАМАС о судьбе заложников в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на его канцелярию.
Глава Общей службы безопасности страны («Шин-Бет», или «Шабак») Ронен Бар отправится на переговоры в Каир, а директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа — в Катар.
26 марта израильская делегация на переговорах с ХАМАС, которые шли через американских и катарских посредников, вернулась в Израиль. Как передавал портал «Детали», решение было принято из-за отказа палестинской группировки смягчить свою позицию. ХАМАС настаивает, что Израиль должен прекратить боевые действия в секторе Газа не временно, а навсегда, под международные гарантии; только тогда, по мнению группировки, возможен обмен заложников на палестинских заключенных.
Как считают в Израиле, такая позиция говорит о том, что ХАМАС заинтересован не в переговорах, а в том, чтобы «повторять резню 7 октября снова и снова»; эти требования Тель-Авив назвал бредовыми. Израильские власти вновь пообещали продолжить операцию в секторе Газа, пока цели по освобождению заложников и уничтожению административного и военного потенциала боевиков не будут достигнуты.
Как пишет Times of Israel, на подконтрольной ХАМАС территории могут оставаться около 130 заложников, некоторые из них, возможно, погибли.
25 марта Совбез ООН принял резолюцию, требующую прекращения огня в Газе на время месяца Рамадан (в этом году длится с 10 марта по 9 апреля).
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