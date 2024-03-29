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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху разрешил главе разведки продолжить переговоры с ХАМАС

Израиль решил вернуться к переговорам с ХАМАС о заложниках
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В Каире и Дохе возобновятся переговоры о судьбе удерживаемых в секторе Газа, на них отправятся главы разведки и службы безопасности Израиля. Канцелярия Нетаньяху ранее назвала бредовыми требования ХАМАС для обмена заложников
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил возвращение израильской делегации к переговорам с ХАМАС о судьбе заложников в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на его канцелярию.

Глава Общей службы безопасности страны («Шин-Бет», или «Шабак») Ронен Бар отправится на переговоры в Каир, а директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа — в Катар.

26 марта израильская делегация на переговорах с ХАМАС, которые шли через американских и катарских посредников, вернулась в Израиль. Как передавал портал «Детали», решение было принято из-за отказа палестинской группировки смягчить свою позицию. ХАМАС настаивает, что Израиль должен прекратить боевые действия в секторе Газа не временно, а навсегда, под международные гарантии; только тогда, по мнению группировки, возможен обмен заложников на палестинских заключенных.

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Биньямин&nbsp;Нетаньяху

Как считают в Израиле, такая позиция говорит о том, что ХАМАС заинтересован не в переговорах, а в том, чтобы «повторять резню 7 октября снова и снова»; эти требования Тель-Авив назвал бредовыми. Израильские власти вновь пообещали продолжить операцию в секторе Газа, пока цели по освобождению заложников и уничтожению административного и военного потенциала боевиков не будут достигнуты.

Как пишет Times of Israel, на подконтрольной ХАМАС территории могут оставаться около 130 заложников, некоторые из них, возможно, погибли.

25 марта Совбез ООН принял резолюцию, требующую прекращения огня в Газе на время месяца Рамадан (в этом году длится с 10 марта по 9 апреля).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС заложники сектор Газа
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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