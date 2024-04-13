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Глава Владимирской области назвал мотивы поджигателя здания правительства

Глава Владимирской области: на поджигателя правительства повлияли мошенники
По словам Авдеева, целью бросившего «коктейль Молотова» в здание правительства Владимирской области мужчины была «провокация против органов власти», он действовал под влиянием мошенников. Против мужчины завели уголовное дело
Александр Авдеев
Александр Авдеев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Целью мужчины, бросившего «коктейль Молотова» около здания правительства Владимирской области, не был конкретный автомобиль или чиновник, на него повлияли мошенники. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев в телеграм-канале.

«Поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций. — РБК), <...> целью было совершение провокации против органов власти в целом», — написал Авдеев.

Обманувшие поджигателя злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов, заявил губернатор. Авдеев считает, что провокаторы убеждают людей брать кредиты, а после «обещают списание долга за поджог административного здания».

Ранее Mash сообщил, что целью подозреваемого в поджоге, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. 13 апреля он находился на работе в здании областной администрации. По данным Mash, одну из бутылок с зажигательной смесью кинули в окно, вторую — под автомобиль Баранова.

В секретариате губернатора Владимирской области в разговоре с РБК назвали новости о планах злоумышленника напасть на вице-губернатора «домыслами». «Наверняка скажут только правоохранители после завершения расследования», — заявили в там.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета Владимирской области.

МВД сообщило, что против жителя Владимирской области 2000 года возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, до пяти лет лишения свободы). В реузльтате произошедшего никто не пострадал. «Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области и Росгвардией. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.

Мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание владимирского правительства
Общество
Фото:Правительство Владимирской области

13 апреля неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимися веществами в здание правительства Владимирской области. Пострадавших в результате ЧП нет, подозреваемого в нападении задержали. Позднее Авдеев сообщил, что мужчина пытался повредить служебный автомобиль рядом с правительством, но ему помешал водитель.

В марте жительница Кирова бросила «коктейль Молотова» в окно здания правительства области, ее задержали, никто не пострадал. Произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. По данным правоохранительных органов, девушка пошла на такой шаг из-за мошенников, которые пообещали вернуть ей украденные со счета деньги, если она бросит зажигательную смесь в окно здания правительства.

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Теги
Дарья Беспалько, Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова Яна Баширова
Владимирская область коктейль Молотова поджог Александр Авдеев
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