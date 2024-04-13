Глава Владимирской области назвал мотивы поджигателя здания правительства
Целью мужчины, бросившего «коктейль Молотова» около здания правительства Владимирской области, не был конкретный автомобиль или чиновник, на него повлияли мошенники. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев в телеграм-канале.
«Поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций. — РБК), <...> целью было совершение провокации против органов власти в целом», — написал Авдеев.
Обманувшие поджигателя злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов, заявил губернатор. Авдеев считает, что провокаторы убеждают людей брать кредиты, а после «обещают списание долга за поджог административного здания».
Ранее Mash сообщил, что целью подозреваемого в поджоге, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. 13 апреля он находился на работе в здании областной администрации. По данным Mash, одну из бутылок с зажигательной смесью кинули в окно, вторую — под автомобиль Баранова.
В секретариате губернатора Владимирской области в разговоре с РБК назвали новости о планах злоумышленника напасть на вице-губернатора «домыслами». «Наверняка скажут только правоохранители после завершения расследования», — заявили в там.
РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета Владимирской области.
МВД сообщило, что против жителя Владимирской области 2000 года возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, до пяти лет лишения свободы). В реузльтате произошедшего никто не пострадал. «Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области и Росгвардией. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.
13 апреля неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимися веществами в здание правительства Владимирской области. Пострадавших в результате ЧП нет, подозреваемого в нападении задержали. Позднее Авдеев сообщил, что мужчина пытался повредить служебный автомобиль рядом с правительством, но ему помешал водитель.
В марте жительница Кирова бросила «коктейль Молотова» в окно здания правительства области, ее задержали, никто не пострадал. Произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. По данным правоохранительных органов, девушка пошла на такой шаг из-за мошенников, которые пообещали вернуть ей украденные со счета деньги, если она бросит зажигательную смесь в окно здания правительства.