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Политика ,  
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В Кирове девушка бросила коктейль Молотова в здание правительства

Кировчанка бросила коктейль Молотова в здание правительства из-за мошенников
Здание правительства Кировской области
Здание правительства Кировской области (Фото: А. Савин / Wikimedia Commons)

Жительница Кирова бросила коктейль Молотова в окно здания правительства области, ее задержали, никто не пострадал, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе губернатора.

По данным правоохранительных органов, девушка пошла на такой шаг из-за мошенников, которые пообещали вернуть ей украденные со счета деньги, если она бросит зажигательную смесь в окно здания правительства, рассказали там. В пресс-службе губернатора уточнили, что инцидент произошел сегодня рано утром, возгорание удалось оперативно локализовать и не допустить серьезного ущерба.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Киров коктейль Молотова
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