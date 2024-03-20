В Кирове девушка бросила коктейль Молотова в здание правительства

Здание правительства Кировской области (Фото: А. Савин / Wikimedia Commons)

Жительница Кирова бросила коктейль Молотова в окно здания правительства области, ее задержали, никто не пострадал, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе губернатора.

По данным правоохранительных органов, девушка пошла на такой шаг из-за мошенников, которые пообещали вернуть ей украденные со счета деньги, если она бросит зажигательную смесь в окно здания правительства, рассказали там. В пресс-службе губернатора уточнили, что инцидент произошел сегодня рано утром, возгорание удалось оперативно локализовать и не допустить серьезного ущерба.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.

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