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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при обстреле Токмака выросло до десяти человек

Губернатор Балицкий: в результате обстрела Токмака погибли 10 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-под завалов извлекли тела взрослого и ребенка, сообщил губернатор. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Ранее Балицкий сообщал о восьми погибших

Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

Количество погибших при атаке на Токмак возросло до десяти человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Из-под завалов достали тела взрослого и ребенка. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Накануне губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины жилого сектора Токмака, в результате возник пожар. «Есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал он.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, без газа остались 25 частных домов и девять многоэтажных.

Утром 13 апреля Балицкий уточнил, что погибли восемь человек, в том числе двое детей, 13 были госпитализированы. Позднее он написал, что из-под обломков достали еще пять человек, они выжили. С ожогами и ранениями их доставили в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал административным центром Запорожской области после вхождения региона в состав России. Население Токмака на 2019 год — 30,6 тыс. человек.

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Теги
Елена Чернышова
Евгений Балицкий Запорожская область Токмак обстрел
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