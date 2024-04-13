Число погибших при обстреле Токмака выросло до десяти человек

Из-под завалов извлекли тела взрослого и ребенка, сообщил губернатор. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Ранее Балицкий сообщал о восьми погибших

Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram

Количество погибших при атаке на Токмак возросло до десяти человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Из-под завалов достали тела взрослого и ребенка. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Накануне губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины жилого сектора Токмака, в результате возник пожар. «Есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал он.

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Кроме того, без газа остались 25 частных домов и девять многоэтажных.

Утром 13 апреля Балицкий уточнил, что погибли восемь человек, в том числе двое детей, 13 были госпитализированы. Позднее он написал, что из-под обломков достали еще пять человек, они выжили. С ожогами и ранениями их доставили в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии.