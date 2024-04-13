В Токмаке объявили ракетную опасность

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В городе Токмаке в Запорожской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

«Токмак — ракетная опасность!» — написал он в своем телеграм-канале. Рогов рассказал, что после обстрела, под который город попал вечером 12 апреля, частично разрушены пять домов — четыре многоквартирных и один частный.

В результате атаки погибли восемь человек, в том числе два ребенка. Ранения получили 13 человек, их госпитализировали. Людям, оставшимся без крова, предоставили временное жилье, рассказал Рогов.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал административным центром Запорожской области после вхождения региона в состав России. Токмак неоднократно подвергался атакам со стороны Украины.

В частности, в сентябре 2023 года по городу был нанесен ракетный удар, рассказал Рогов. Погиб один человек, 11 получили ранения.