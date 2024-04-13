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Полянский оценил заявление Кисиды о ядерной угрозе со стороны России

Полянский раскритиковал заявление Кисиды о ядерной угрозе со стороны России

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором слова премьер-министра Японии Фумио Кисида о якобы продолжающихся ядерных угрозах со стороны Москвы.

«Россия продолжает угрожать применением ядерного оружия, что вызывает обеспокоенность во всем мире по поводу реальной возможности еще одной катастрофы в результате применения ядерного оружия», — сказал японский премьер во время выступления в конгрессе США.

«Какой стыд и позор…» — прокомментировал его заявление Полянский в соцсети X (ранее Twitter).

6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Количество погибших непосредственно от атомных бомбардировок составило более 70 тыс. человек. К концу 1945 года от последствий ядерных взрывов, по разным данным, погибли от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

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Музей в Хиросиме, посвященный ядерной бомбардировке города&nbsp;6 августа 1945 года

В конце февраля президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что западные страны должны понимать, что у России есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории». «И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — сказал президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ядерная война является последним, «прощальным средством».

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Теги
Дмитрий Полянский Япония Фумио Кисида США Конгресс США ядерное оружие
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