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Япония осудила «ядерную риторику» России, вспомнив о Хиросиме и Нагасаки

Япония в ООН осудила «ядерную риторику» России, вспомнив о Хиросиме и Нагасаки

Япония не смирится с ядерными угрозами со стороны России, катастрофы, которые произошли в Хиросиме и Нагасаки, не должны повториться, заявила представитель государства на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западных вооружений Киеву, ее слова передает пресс-служба организации.

«Представитель Японии осудила неоднократную ядерную риторику Москвы, отметив, что ее страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, никогда не смирится с ядерными угрозами, не говоря уже о каком-либо применении ядерного оружия», — говорится в сообщении ООН.

«Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться», — заявила представитель страны.

6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Количество погибших непосредственно от атомных бомбардировок составило более 70 тыс. человек. К концу 1945 года от последствий ядерных взрывов, по разным данным, погибли от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

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В конце февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что западные страны должны понимать, что у России есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории».

«Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. <...> И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — сказал президент.

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре:

  • Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;
  • противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;
  • противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;
  • на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в марте отметил, что ядерная война является последним, «прощальным средством». Он также назвал безответственными рассуждения на Западе о ее возможности.

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Теги
Япония ядерное оружие Россия Хиросима Нагасаки
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