Блогера Портнягина доставили на допрос в Следственный комитет

Дмитрий Портнягин (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

Блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в Следственный комитет в Московской области по делу о неуплате налогов и легализации средств. Об этом сообщают «Известия» и телеграм-канал SHOT.

Накануне Портнягина задержали в Ростове-на-Дону. 11 апреля задержали его жену Екатерину. Дома у супругов, а также в офисе и на даче прошли обыски. Портнягин в этот момент, по его словам, находился в зоне военной операции на Украине.

В отношении Дмитрия и Екатерины Портнягиных возбуждено дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (по ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год задолженность супругов по уплате налогов составила более 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб. В СК также сообщали, что супруги перевели на счета третьих юрлиц свыше 91 млн руб.

В день задержания жены Портнягин заявил, что «основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме». Он пообещал «сегодня же» выплатить все штрафы и пени на 64 млн руб. Позже в подмосковном управлении СК сообщили, что блогер и его жена полностью погасили задолженности перед государством.