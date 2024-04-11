Основатель Club 500 пообещал «сегодня же» погасить штрафы и пени от ФНС

Дмитрий Портнягин (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

Основатель бизнес-клуба Club 500, блогер и автор книги «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, пообещал «сегодня же» выплатить все штрафы и пени в размере 64 млн руб.

Портнягин написал в своем телеграм-канале, что на него завели дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 Уголовного кодекса). «Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны и вышли в суд», — отметил он.

Блогер также рассказал, что у него дома, в офисе и на даче прошли обыски. Его супругу задержали. Сам Портнягин, по его словам, находится в зоне военной операции на Украине: его фонд отправляет туда гуманитарную помощь.

«Я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей. <...> Я надеюсь, <...> мою супругу отпустят без каких-либо условий. Как только у меня появится возможность выехать, я сразу прибуду и отвечу на любые вопросы», — пообещал Портнягин.

В октябре 2023 года силовики пришли с проверкой в бизнес-клуб Club 500, сообщил РБК Портнягин. Адвокат Евгений Грицков рассказал, что в правоохранительные органы поступило несколько звонков и доносов о якобы совершенных противоправных действиях в заведении. По словам юриста, проверка никак не связана с налогами и мошенничеством.

В то же время источники ТАСС и Mash утверждали, что в Club 500 прошли обыски. По данным Mash, причиной стало подозрение Портнягина в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации доходов.