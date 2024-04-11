Блогер Портнягин и его жена возместили ущерб от неуплаты налогов

Дмитрий и Екатерина Портнягины погасили налоговую задолженность, сообщили в СК. Она составляла более 188 млн руб. Блогер сообщал о задержании супруги и обещал оплатить штрафы и пени, так как основной долг погашен в 2022 году

Дмитрий Портнягин с женой Екатериной (Фото: portnyagin / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина возместили государству ущерб от неуплаты налогов, сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

В отношении Портнягина и его жены было возбуждено дело по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пп. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Им грозило до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, налоговая задолженность подозреваемых с 2018 по 2020 год превысила 124 млн руб., из которых более 91 млн руб. были переведены на счета третьих юридических лиц. Задолженность по пеням и штрафам составила 64 млн руб.

Утром 11 апреля Портнягин сообщил, что его супругу задержали в Москве. По его словам, основная часть долга была погашена в августе 2022 года, а штрафы и пени стороны оспаривали в суде. Блогер заявил, что сейчас находится в зоне военной операции на Украине, и пообещал оплатить всю сумму штрафов и пеней, не дожидаясь окончания судебного разбирательства. Он также выразил надежду на то, что «супругу отпустят без каких-либо условий».

35-летний Портнягин — основатель бизнес-клуба Club 500, блогер и автор книги «Трансформатор». Он дает советы «как создать свой бизнес и начать зарабатывать», а также публикует подкасты с миллионерами.

В октябре 2023 года в Club 500 прошли обыски. Они были связаны с заявлением экс-кандидата в мэры Красногорска Валерия Немировского о мошенничестве, рассказывал порталу Msk1.ru один из сотрудников клуба. Немировский подтвердил факт подачи заявления в полицию, но не стал раскрывать подробности. Ранее ему отказали в членстве в клубе, сообщала Екатерина Портнягина.