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Военная операция на Украине ,  
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Тракторист пострадал после атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе

Гладков: тракторист пострадал после атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два дрона-камикадзе атаковали трактор и «КАМАЗ» в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате взрыва пострадал тракторист, он получил осколочное ранение плеча. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Трактор и «КАМАЗ» повреждены.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически срабатывает система ПВО.

В Шебекино после атаки беспилотника сгорел трактор
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Фото:Яндекс.Карты

Дроны-камикадзе не впервые атакуют автомобили в Белгородской области. Так, например, 11 апреля такой беспилотник ударил по «КАМАЗу» в поле в селе Кукуевка. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель не пострадал.

На трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа 8 апреля дрон-камикадзе атаковал молоковоз. Водитель не пострадал, была повреждена цистерна.

Тракторист пострадал после атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе
Тракторист пострадал после атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе

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Теги
Персоны
Белгородская область беспилотники дроны Вячеслав Гладков трактор КАМАЗ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В белгородской Кукуевке дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ»
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В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз
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Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник
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