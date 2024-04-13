Гладков: тракторист пострадал после атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе

Тракторист пострадал после атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два дрона-камикадзе атаковали трактор и «КАМАЗ» в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате взрыва пострадал тракторист, он получил осколочное ранение плеча. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Трактор и «КАМАЗ» повреждены.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически срабатывает система ПВО.

Дроны-камикадзе не впервые атакуют автомобили в Белгородской области. Так, например, 11 апреля такой беспилотник ударил по «КАМАЗу» в поле в селе Кукуевка. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель не пострадал.

На трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа 8 апреля дрон-камикадзе атаковал молоковоз. Водитель не пострадал, была повреждена цистерна.