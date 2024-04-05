В Шебекино после атаки беспилотника сгорел трактор
В городе Шебекино в Белгородской области беспилотник атаковал трактор в поле, машина полностью сгорела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Водитель трактора пострадал — у мужчины ссадины левой кисти. Ему оказали медицинскую помощь в больнице, дальнейшее лечение он будет проходить дома.
Кроме того, под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Красное в Шебекинском округе. Различные повреждения получили три домовладения — выбиты окна, повреждены фасады и заборы, баня, гараж и два легковых автомобиля. Пострадавших нет.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
В конце марта при обстреле Шебекино артиллерийский снаряд попал в гараж. Также осколками снарядов были повреждены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях.
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