В белгородской Кукуевке дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ»

Гладков: «КАМАЗ» загорелся в Белгородской области после атаки дрона-камикадзе

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В селе Кукуевка в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В момент атаки автомобиль находился в поле. В результате взрыва «КАМАЗ» загорелся, водитель не пострадал. Гладков отметил, что машину не могут начать тушить из-за возможных повторных воздушных атак.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

На трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа 8 апреля дрон-камикадзе атаковал молоковоз. Водитель не пострадал, была повреждена цистерна.