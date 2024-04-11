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Военная операция на Украине ,  
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В белгородской Кукуевке дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ»

Гладков: «КАМАЗ» загорелся в Белгородской области после атаки дрона-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Кукуевка в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В момент атаки автомобиль находился в поле. В результате взрыва «КАМАЗ» загорелся, водитель не пострадал. Гладков отметил, что машину не могут начать тушить из-за возможных повторных воздушных атак.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В Белгородской области девушка погибла при отражении атаки дронов
Политика
Вячеслав Гладков

На трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа 8 апреля дрон-камикадзе атаковал молоковоз. Водитель не пострадал, была повреждена цистерна.

В белгородской Кукуевке дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ»
В белгородской Кукуевке дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ»

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков КАМАЗ беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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