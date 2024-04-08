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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз

Губернатор Белгородской области Гладков: дрон-камикадзе атаковал молоковоз
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области движущийся по дороге молоковоз подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Инцидент произошел на участке трассы между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа», — написал Гладков.

Водитель не пострадал, в результате взрыва у молоковоза повреждена цистерна, уточнил губернатор.

Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов
Политика

Накануне системы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Белгороду. Осколки одного из них попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, одна девушка погибла.

Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам после начала военной операции на Украине. В ночь на 5 апреля и утром средства ПВО сбили свыше 50 беспилотников в пяти регионах.

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Теги
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Белгородская область Вячеслав Гладков молоковоз дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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