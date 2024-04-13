МЧС назвало количество затопленных в 39 регионах домов

В 39 субъектах России остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 тыс. приусадебных участков. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в Оренбурге ситуация с паводком ухудшается. В городе подтоплены более 2 900 жилых домов и 4 900 приусадебных участков. Эвакуировали свыше 1,5 тыс. человек, в том числе 325 детей.

В затопленных районах Орска ситуация, напротив, стабилизируется. За сутки вода ушла из примерно 200 домов. В ликвидации последствий наводнения в городе участвуют более 4,5 тыс. человек и 979 единиц техники.

В Курганской области в 12 населенных пунктах остаются затопленными 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, семь участков дорог и низководный мост.

Население, попадающее в зону затопления, и сотрудников МЧС вакцинируют от гепатита А. Он передается в том числе в условиях отсутствия чистой воды. Затопления также могут приводить к вспышке инфекционных кишечных заболеваний, предупредили опрошенные РБК специалисты.