В Оренбурге объявили эвакуацию жителей дома после обрушения пристройки
В Оренбурге эвакуируют жителей подтопленного дома, где обрушилась пристройка спуска в подвал. Об этом сообщила мэрия в своем телеграм-канале.
Пристройка обрушилась между третьим и четвертым подъездами четырехэтажного дома № 35 на улице Потехина. В результате происшествия никто не пострадал.
Мэрия отметила, что дом построен в 1964 году. Подвал здания затоплен из-за паводка. Дом экстренно отключили от электроснабжения.
«При визуальном осмотре нарушений конструктива дома не обнаружено. Стена не является несущей. Детально-инструментальное обследование конструкций многоквартирного дома будет проведено комиссией после схода воды», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Андрей Райков.
На месте происшествия работают спасательная бригада МЧС, представители администрации Южного округа и управления жилищно-коммунального хозяйства. Эвакуированных жителей дома принимают в двух пунктах временного размещения.
По последним данным администрации Оренбурга, в городе затоплены 3540 домов и 7615 приусадебных участков. За сутки их количество увеличилось на 2652 и 853 соответственно.
Из своих домов эвакуировались 1393 человека, 137 из них — дети. В пунктах временного размещения остаются 183 человека, из них 62 ребенка. За сутки в ПВР прибыли еще 55 человек.
Утром уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. За сутки он увеличился на 42 см.