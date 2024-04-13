В Оренбурге объявили эвакуацию жителей дома после обрушения пристройки

В Оренбурге объявили эвакуацию жителей дома после обрушения пристройки

Фото: Администрация города Оренбурга

В Оренбурге эвакуируют жителей подтопленного дома, где обрушилась пристройка спуска в подвал. Об этом сообщила мэрия в своем телеграм-канале.

Пристройка обрушилась между третьим и четвертым подъездами четырехэтажного дома № 35 на улице Потехина. В результате происшествия никто не пострадал.

Мэрия отметила, что дом построен в 1964 году. Подвал здания затоплен из-за паводка. Дом экстренно отключили от электроснабжения.

«При визуальном осмотре нарушений конструктива дома не обнаружено. Стена не является несущей. Детально-инструментальное обследование конструкций многоквартирного дома будет проведено комиссией после схода воды», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Андрей Райков.

На месте происшествия работают спасательная бригада МЧС, представители администрации Южного округа и управления жилищно-коммунального хозяйства. Эвакуированных жителей дома принимают в двух пунктах временного размещения.

По последним данным администрации Оренбурга, в городе затоплены 3540 домов и 7615 приусадебных участков. За сутки их количество увеличилось на 2652 и 853 соответственно.

Из своих домов эвакуировались 1393 человека, 137 из них — дети. В пунктах временного размещения остаются 183 человека, из них 62 ребенка. За сутки в ПВР прибыли еще 55 человек.

Утром уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. За сутки он увеличился на 42 см.