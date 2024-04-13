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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Аппарат сбили около 09:00. Над каким районом Белгородской области его уничтожили, ведомство не уточнило.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В регионе периодически объявляют опасность атаки дронов, срабатывает система ПВО.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В частности, утром 12 апреля над Белгородской областью сбили пять беспилотников, отчиталось Минобороны. Все аппараты относились к самолетному типу.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотник самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. В результате пострадали два человека: один мужчина получил осколочное ранение ноги, у второго — осколочные ранения ноги и руки.

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники дроны ПВО
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