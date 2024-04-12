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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали при атаке дрона на Белгород

Гладков: два человека пострадали при атаке дрона на Белгород
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

Беспилотник самолетного типа атаковал Белгород, в результате пострадали два человека, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, дрон врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.

«В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал он.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Мужчин доставили в областную клиническую больницу, им оказывают помощь медики.

У здания, куда врезался дрон, был поврежден фасад, добавил Гладков.

Белгород не раз подвергался обстрелам и атакам дронов после начала военной операции. Так, 6 апреля в результате обстрела города повреждения получили 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия и три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна.

Кроме того, в поселке Дубовое, расположенном к югу от города, полностью сгорел частный дом. В четырех многоквартирных домах были повреждены фасады, в 21 квартире выбило окна.

Два человека пострадали при атаке дрона на Белгород
Два человека пострадали при атаке дрона на Белгород

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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