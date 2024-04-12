Минобороны: ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили пять беспилотников

Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны сбили около 10:00 мск, все они относились к самолетному типу.

Таким образом, с начала суток над Белгородской областью сбили шесть беспилотников: еще один дрон уничтожили в ночь на 12 апреля, сообщило ранее оборонное ведомство.

Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над их территорией. Той же ночью в Ростовской области сбили четыре дрона. Глава региона Василий Гусев сообщил об отражении атаки беспилотников близ Новошахтинска. Он уточнил, что средства ПВО уничтожили четыре аппарата, по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов нет.