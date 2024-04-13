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В Крыму заявили, что доказали незаконность передачи полуострова в 1954-м

Константинов: парламент Крыма обосновал незаконность передачи полуострова УССР
Набережная&nbsp;Ленина в Ялте, 1954 год
Набережная Ленина в Ялте, 1954 год (Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)

Рабочая группа при парламенте Крыма обосновала незаконность передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году. Об этом сообщил «РИА Новости» глава парламента республики Владимир Константинов.

«Теперь осталось принять только судебное и политическое решения», — сказал он. Константинов подчеркнул, что вывод Крыма из состава РСФСР обернулся «тяжелыми геополитическими последствиями», поэтому очень важно признать то решение незаконным.

Решение передать Крым Украинской ССР принял первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.

В 2014 году полуостров стал регионом России по итогам референдума. Украина и страны Запада не признали итогов голосования. В Киеве считают, что полуостров был аннексирован. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности полуострова исторически закрыт.

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В апреле 2023 года Константинов призвал отменить решение о передаче Крыма Украинской ССР. «В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — сказал он.

В мае Константинов назвал процесс передачи Крыма под контроль Киева «грубым игнорированием политической воли крымчан». По его словам, это решение не было должным образом оформлено юридически.

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