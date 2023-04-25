Депутат предложил отменить решение о передаче Крыма Украинской ССР

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Принятое в 1954 году решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР нелегитимно и должно быть отменено, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — считает Константинов.

Он пообещал объединить усилия в этом вопросе с депутатом Госдумы Константином Затулиным, который тоже выступал с подобной инициативой. «В 1954 году у России украли Крым решением партийных органов с нарушениями всех возможных законов Советского Союза. Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно», — заявлял Затулин.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина итоги голосования не признает, как и большинство стран. Крым российским признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба, а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

Генпрокуратура России в 2015 году назвала неконституционным решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области Украине в 1954 году. Первый президент Украины Леонид Кравчук в 2019 году заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил УССР принять Крым в свой состав, потому что Россия «не могла с ним справиться».