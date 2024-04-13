Перевод энергоблока ЗАЭС в «холодный останов» прошел штатно

Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов», работы выполнены штатно. Об этом сообщила пресс-служба станции в своем телеграм-канале.

Нарушений условий безопасной эксплуатации объекта зафиксировано не было. Радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и остался в пределах природных значений.

Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов», отметила пресс-служба станции.

«Холодный останов» — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Энергоблок № 4 начали переводить в состояние «холодный останов» накануне вечером. Смена режима работы связана с окончанием отопительного сезона в городе Энергодаре, пояснили на станции.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Объект находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.

Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта. В частности, 7 апреля пресс-служба станции сообщила, что украинская сторона атаковала купол шестого энергоблока. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что произошло по меньшей мере три прямых попадания в защитную оболочку реактора. Украина причастность к удару отрицала.