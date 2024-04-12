На ЗАЭС начали перевод четвертого энергоблока в режим «холодный останов»

Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

На Запорожской АЭС приступили к плановому переводу энергоблока № 4 в состояние «холодный останов», сообщает пресс-служба станции в телеграм-канале. В этом режиме он не вырабатывает тепловую энергию.

Смена режима работы связана с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар, пояснили на станции. «Сегодня в 7:00 по распоряжению главного инженера Запорожской АЭС специалисты приступили к расхолаживанию энергоблока N4. Процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами. Работы проходят штатно», — говорится в сообщении.

Горячий останов — режим, при котором горячая вода, образующаяся во время работы станции, идет на обогрев домов. Ее гонят насосы, которые действуют за счет внешней электроэнергии. Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, неподалеку от Энергодара в Запорожской области. После включения региона в состав России АЭС перешла в федеральную собственность. С начала боевых действий Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции.