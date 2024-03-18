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Генсек ООН не упомянул США в разговоре о «ядерной бойне» в Хиросиме

Гутерриш не упомянул США в разговоре о «ядерной бойне» в Хиросиме и Нагасаки
Традиционные японские ворота, уцелевшие во время бомбардировки Нагасаки
Традиционные японские ворота, уцелевшие во время бомбардировки Нагасаки (Фото: Carl Court / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «ядерной бойней», не упомянув США. Свою оценку трагедии он дал на заседании Совета безопасности по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

«Я благодарю правительство Японии за созыв совета по жизненно важному вопросу ядерного разоружения и нераспространения. Япония лучше, чем любая другая страна на земле, знает жестокую цену ядерной бойни», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что при этом спустя почти 80 лет «после сожжения Хиросимы и Нагасаки» ядерное оружие все еще представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности.

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6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Количество погибших непосредственно от атомных бомбардировок составило более 70 тыс. человек. К концу 1945 года от последствий ядерных взрывов, по разным данным, погибли от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

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Теги
Антониу Гутерриш ООН Япония Хиросима Нагасаки ядерное оружие США
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