Генсек ООН не упомянул США в разговоре о «ядерной бойне» в Хиросиме
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «ядерной бойней», не упомянув США. Свою оценку трагедии он дал на заседании Совета безопасности по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.
«Я благодарю правительство Японии за созыв совета по жизненно важному вопросу ядерного разоружения и нераспространения. Япония лучше, чем любая другая страна на земле, знает жестокую цену ядерной бойни», — сказал Гутерриш.
Он подчеркнул, что при этом спустя почти 80 лет «после сожжения Хиросимы и Нагасаки» ядерное оружие все еще представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности.
6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Количество погибших непосредственно от атомных бомбардировок составило более 70 тыс. человек. К концу 1945 года от последствий ядерных взрывов, по разным данным, погибли от 90 тыс. до 166 тыс. человек.
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