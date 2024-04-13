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Технологии и медиа ,  
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Борисов назвал тяжелую ракету «Ангара-А5» «строптивой девушкой»

Глава «Роскосмоса» Борисов: тяжелая ракета «Ангара-А5» — строптивая девушка

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал тяжелую ракету «Ангара-А5», которую ранее запустили с космодрома Восточный в Амурской области, «строптивой девушкой».

«Мы попортили нервы, наверное, многим в стране, перенося пуск с 9 на 10, с 10 на 11 апреля, и только 11 числа нам удалось запустить строптивую девушку под названием «Ангара», — сказал он во время выступления на мероприятии, посвященном Дню космонавтики.

«Ангару-А5» запустили 11 апреля днем. Это была третья попытка запуска, два предыдущих отменились из-за различных сбоев.

Борисов назвал тяжелую ракету «Ангара-А5» «строптивой девушкой»
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По словам Борисова, запуск 9 апреля был отменен автоматически из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. 10 апреля ракету не запустили из-за «новой технической неполадки», рассказал глава «Роскосмоса». Позднее причиной назвали сбой в системе контроля запуска двигателя.

Борисов назвал отмены запусков по техническим причинам «рядовым явлением».

«Роскосмос» назвал выполненной задачу первого пуска «Ангары» с Восточного
Технологии и медиа
Ракета-носитель тяжелого класса &laquo;Ангара-А5&raquo; с разгонным блоком &laquo;Орион&raquo;

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. Она не использует токсичные компоненты топлива, поэтому ею планируют в будущем заменить ракету «Протон-М». Модифицированные образцы «Ангары-А5» позволят выводить на орбиту до 30 т полезного груза. «Протон-М» может поднять 22 т.

Вечером 11 апреля «Роскосмос» сообщил, что основная задача запуска ракеты полностью выполнена, на орбиту была доставлена испытательная полезная нагрузка.

Ранее «Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она могла вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты.

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Теги
Юрий Борисов Роскосмос «Ангара» ракета
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