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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет, запущенных из Ливана

Армия Израиля: при ракетном обстреле со стороны Ливана никто не пострадал
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет, запущенных из Ливана
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Около 40 ракет, которые запустили по Израилю с территории Ливана, были перехвачены или упали на открытой местности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армейской пресс-службы, в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, ЦАХАЛ отчиталась о перехвате двух беспилотников ливанской группировки «Хезболла» и отсутствии пострадавших после пусков нескольких ракет из Ливана.

Ранее Al Jazeera сообщила, что «Хезболла» подтвердила запуск десятка ракет в сторону Израиля. ILTV и 12-й канал сообщили о 40–50 пусках.

По Израилю со стороны Ливана выпустили десятки ракет
Политика
Фото:Ayal Margolin / Reuters

После начала войны в секторе Газа обострилась ситуация и на израильско-ливанской границе. «Хезболла» и ЦАХАЛ регулярно обмениваются ударами. В частности, 12 марта «Хезболла» выпустила по северу Израиля около 100 ракет. Это самое больше число с начала войны, отметила The Wall Street Journal.

Тель-Авив неоднократно предупреждал о жестком ответе, если «Хезболла» вступит в войну. Советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд заявил РБК, что перемирие между Израилем и группировкой «Хезболла» маловероятно до урегулирования конфликта в Газе. Ситуация дополнительно обострилась после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ Хезболла Иран
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