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Блогера-сыроеда Лютого арестовали на два месяца после смерти ребенка

Суд: блогера-сыроеда Лютого арестовали на два месяца после смерти ребенка от истощения

Блогера-сыроеда Лютого арестовали на два месяца после смерти ребенка
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Лазаревский районный суд Сочи постановил арестовать на два месяца 43-летнего блогера-сыроеда Максима Лютого, новорожденный ребенок которого умер от истощения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба суда региона в телеграм-канале.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

18 марта Лютого задержали в Сочи по уголовному делу об истязании младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). За два дня до этого в городе задержали 33-летнюю мать ребенка. Ее обвиняют в непредумышленном убийстве ее новорожденного сына по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), матери предъявили обвинение, сейчас она под домашним арестом. Лютому грозит до семи лет заключения, его сожительнице — до двух лет.

По данным следствия, 11 февраля женщина у себя дома родила ребенка в Вардане Лазаревского района Сочи. За медицинской помощью пара не обращалась. Следователи полагают, что мужчина три раза за прошлый месяц забирал ребенка у матери и на сутки лишал его пищи. После ухудшения состояния ребенка пара решила отвезти новорожденного в больницу, однако он умер по дороге.

В своих соцсетях Лютый выступал за отказ от еды и питание энергией солнца. У блогера 63,7 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

Теги
суд новорожденный арест
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