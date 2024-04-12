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Правила для самокатов ,  
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Кикшеринг Whoosh внедрил систему запрета поездок на самокатах вдвоем

Кикшеринг Whoosh внедрил систему запрета поездок на самокатах вдвоем
Сюжет
Правила для самокатов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервис аренды электросамокатов Whoosh внедрил технологию «Антитандем», которая определяет количество человек на одном транспортном средстве. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Новая система заработала на всех самокатах компании в городах России, Казахстана и Белоруссии, кроме Санкт-Петербурга — там она действует с 9 апреля 2024 года. «Антитандем» будет выявлять случаи поездки на самокате вдвоем.

«Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка. Задача новинки — привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Систему «Антитандем» разработали российские специалисты, технология применяет искусственный интеллект и методы машинного обучения. Система определяет число людей на самокате, анализируя данные предыдущих 50 поездок.

Компания также планирует научить электросамокаты снижать скорость, если пользователь нарушает правила движения. В случае повторных нарушений водителей самокатов начнут штрафовать.

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Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В России регулярно происходят аварии с электросамокатами, власти неоднократно обсуждали введение штрафов и ужесточение правил проезда для их водителей.

Весной 2022 года Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством. 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения для электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров. Для них установили максимальную скорость передвижения не более 25 км/ч.

Позднее, летом 2023 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить ответственность для водителей самокатов. Согласно статистике, количество ДТП с самокатами увеличилось более чем в 40 раз, отметил тогда Володин. Он подчеркнул, что в сфере регулирования движения электросамокатов еще «есть над чем работать».

В феврале 2024 года законопроект о штрафах за нарушение ПДД для пользователей самокатов в Госдуму внесла Московская городская дума. С предложением штрафовать до 100 тыс. руб. нетрезвых водителей электросамокатов совместно выступили Минтранс России и кикшеринговый сервис «Юрент».

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Теги
электросамокат самокаты ПДД
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