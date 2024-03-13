Минобороны сообщило о еще семи сбитых дронах

Минобороны: еще 7 беспилотников сбиты над Белгородской и Воронежской областями

Ночью российские военные уничтожили 58 дронов, затем сбили еще семь, отчиталось военное ведомство

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Белгородской области сбит один украинский беспилотник самолетного типа, Воронежской — шесть, сообщило Минобороны.

Их уничтожили около 9:30 мск.

Еще три дрона сбиты в Ростовской области, они держали курс на город Новошахтинск, написал местный губернатор Василий Голубев. О сбитых в этом регионе БПЛА Минобороны не отчитывалось.

До этого Минобороны сообщило, что за ночь российские военные уничтожили 58 беспилотников над шестью регионами. В Воронежской области уничтожены 29 дронов, в Белгородской — 11, в Курской и Брянской — по восемь. Атакам ночью также подверглись нефтезаводы в Рязанской и Ленинградской областях. На рязанском НПЗ начался пожар, несколько человек пострадали. По данным ТАСС, двое доставлены в больницу. Завод «Кинеф» в Ленинградской области продолжил переработку в штатном режиме.

Российские власти объясняют участившиеся атаки украинских дронов в последние дни попыткой Украины помешать провести выборы президента. «Второе — это информационный эффект», — отмечал президент Владимир Путин.