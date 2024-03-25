Военные перехватили над Ростовской областью 11 дронов
Ночью над Ростовской областью средствами ПВО были перехвачены 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Ночью губернатор области Василий Голубев сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, из-за чего автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Подачи питания для потребителей вскоре восстановили, но из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС. Никто не пострадал, а причины произошедшего еще уточнялись, говорилось в сообщении Голубева.
«На данный момент в работе находится три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования», — сообщил оператор электростанции «ОГК-2».
Новочеркасская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга России. Она была введена в эксплуатацию в 1965 году, расположена в городе Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Установленная электрическая мощность ГРЭС — 2229 МВт, установленная тепловая мощность — 60 Гкал/ч.
В предыдущий раз о сбитых в этом регионе БПЛА ведомство отчитывалось неделю назад, 17 марта. Тогда военные сбили в Ростовской области один аппарат, еще 34 беспилотника были перехвачены в семи других российских регионах.
В середине марта атака дронов стала причиной приостановки работы Новошахтинского завода нефтепродуктов. Это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. Его полная мощность — 5,6 млн т. Завод расположен в 100 км от Ростова-на-Дону и производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо.
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